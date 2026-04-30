Eine Auseinandersetzung zwischen Buspersonal und einer Autofahrerin hat in Rödersheim-Gronau zu Handgreiflichkeiten geführt. Der Streit ereignete sich laut Polizei am Mittwochabend in der Schulstraße. Eine 26 Jahre alte Busfahrerin wollte in die Hauptstraße abbiegen, als eine 41-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam und die Weiterfahrt blockierte. Ein 37-jähriger Linienbus-Unterweiser forderte die Autofahrerin per Handzeichen auf, zurückzusetzen. Die Situation schaukelte sich hoch: Der Unterweiser und die Autofahrerin zeigten sich gegenseitig den Mittelfinger, stiegen aus und schlugen aufeinander ein. Kurz darauf kam die Schwester der Autofahrerin hinzu und schlug ebenfalls auf den 37-Jährigen ein. Der Unterweiser und die Autofahrerin klagten anschließend über Schmerzen, benötigten vor Ort aber keinen Rettungsdienst.