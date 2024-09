Ein E-Roller- und ein Autofahrer sind am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr am Käthe-Kollwitz-Platz in Schifferstadt in Streit geraten. Laut Polizei stieg der E-Roller-Fahrer im Zuge dessen von seinem Gefährt und trat gegen den Außenspiegel des Autos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte/Ende 30, etwa 1,80 Meter groß, Drei-Tage-Bart, braune, lockige Haare mit Zopf. Er trug eine Sonnenbrille, ein Hellblaues T-Shirt und eine braune, kurze Hose. Hinweise an die Polizei Schifferstadt, Telefon 06235 4950, oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.