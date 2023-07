In eine bunte Unterwasserwelt haben Neuntklässler der Peter-Gärtner-Realschule plus die Wände der bislang eher tristen Unterführung am Bahnhof in Böhl-Iggelheim verwandelt. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von einem Street-Art-Profi.

Jascha Held arbeitet beruflich mit der Sprühdose. Er ist Teil des Street-Art-Kollektivs Studio 68 Mannheim und begleitet Projekte wie das in Böhl-Iggelheim. Wie die Peter-Gärtner-Realschule plus mitteilt, erklärte der Künstler den Jugendlichen erst einmal die Maltechnik mit der Sprühdose. Gearbeitet wurde frei Hand. Vorab verständigt hatte man sich auf Motive aus der Unterwasserwelt, die sich die Schüler auf ihre Smartphones laden konnten. Das Thema habe er gewählt, weil ihm der Zustand der Meere sehr am Herzen liege, erläuterte Held.

Wie Klassenlehrer Thomas Heber berichtet, waren die Schüler zum Teil an zwei Tagen durchgehend bis nachmittags künstlerisch tätig. „Viele hatten einen Riesenspaß.“ Sena etwa betonte, dass sie bei der Street-Art-Aktion viel gelernt habe und mit ihrer Freundin Aleyna sehr kreativ gewesen sei. Teamarbeit hat laut Heber beim Erstellen der Motive eine große Rolle gespielt. Für Tabea waren die Erfahrungen mit der Sprühdose „mal was Neues“, während Lea ihre Stifte vermisste. Die Sprühdosentechnik sei doch sehr ungewöhnlich, befand die Neuntklässlerin. Spaß habe das Projekt trotzdem gemacht, und die Klassengemeinschaft sei durch die Aktion auch gestärkt worden, ergänzte Sena.

Street-Art-Profi Jascha Held zeigte sich überrascht von einigen sehr guten Arbeiten. Die Schüler seien mit der für sie neuen Technik gut zurechtgekommen, befand er. Vom kreativen Ergebnis ihrer Arbeit kann sich nun jeder Passant in der Unterführung am Böhl-Iggelheimer Bahnhof selbst überzeugen.