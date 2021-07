Am Alten Rathaus in Schifferstadt ist ein Teil des Straßenpflasters eingebrochen. Für die Reparatur wird dort vor dem Anwesen Marktplatz 1 ab Mittwoch, 21. Juli, eine Vollsperrung eingerichtet. Die Straßensperrung wird laut Stadtverwaltung voraussichtlich 14 Tage dauern. Währenddessen wird die Einbahnstraßenregelung in der Kleinen Kapellenstraße aufgehoben und ein Teil der öffentlichen Parkstände für den ruhenden Verkehr gesperrt.