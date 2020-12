Hobbymusiker Johannes Weber aus Otterstadt hat kurz vor Weihnachten gezeigt, wie einfach es ist, sich für einen guten Zweck einzusetzen. Der 30-Jährige hätte normalerweise wie erstmals 2019 auf dem Otterstadter Weihnachtsmarkt zugunsten der Kindernothilfe musiziert. Weil der Markt wegen der Pandemie ausfiel, spielte Weber kurz vor Weihnachten – wie im Sommer – erst von seinem Balkon aus Gitarre, sang und zog dann weiter in die Nemeterstraße. „Ich habe mich auf die Straße gestellt und geschaut, wer die Tür öffnet“, erzählt Weber.

Seine dreitägige Aktion, die er auch auf seinem Instagram-Kanal zeigte, kam gut an: Sowohl Menschen aus Otterstadt als auch aus Speyer schrieben ihm Nachrichten und bestellten ihn in ihre Straße. Dort versammelten sie sich mit Corona-bedingtem Abstand und wünschten sich besonders oft den Wham-Weihnachtsklassiker „Last Christmas“, erzählt Weber. Er freut sich über die kleinen Aufmerksamkeiten der Menschen, die ihm Kerzen angezündet und in der Diakonissenstraße in Speyer sogar einen Schutzengel geschenkt haben.

Insgesamt wurden Weber 1300 Euro gespendet. Das Geld leitet er der Kindernothilfe und der Aktion Deutschland hilft weiter. Sie unterstütze etwa Arbeiter in Indien, die wegen der Corona-Krise vor dem Nichts stehen, sagt Weber. Die Kindernothilfe hat er ausgewählt, weil ihm am Herzen liege, dass es Kindern gut geht. Sie sollten nicht mit Sorgen und Ängsten konfrontiert werden, findet der 30-Jährige, der als Lehrer an der IGS in Speyer arbeitet. Für 2021 hat er sich vorgenommen, die Aktion zu wiederholen und vielleicht vor Seniorenheimen und Kindergärten zu spielen, von denen es schon Anfragen gebe, freut sich der Hobbymusiker.