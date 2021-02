Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizei vermutlich zwischen Freitag und Sonntag eine Straßenlaterne auf der L454/Speyerer Straße in Fahrtrichtung Speyer beschädigt. Die Spuren vor Ort weisen darauf hin, dass der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Laterne prallte, welche hierbei nicht unerheblich beschädigt wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.