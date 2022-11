Die Mehrheit des Gemeinderats hat es abgelehnt, in Bobenheim-Roxheim nachts die Straßenbeleuchtung abzuschalten. FWG und Grüne hatten das beantragt.

Die beiden Fraktionen wollen Energie sparen und haben vorgeschlagen, die Straßenlampen zwischen 1 und 4 Uhr dunkel zu lassen oder aber den Beleuchtungsgrad abzusenken. Um diese Zeit sei kaum Verkehr auf Straßen und Gehwegen. Die Fraktionen sehen ohnehin die gemeindliche Verkehrssicherungspflicht nur bei unvorhersehbaren Gefahrenquellen als gegeben an. Nächtliche Dunkelheit sei dagegen weder unvorhergesehen noch an sich gefahrvoll.

Dem widersprachen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mehrere Mandatsträger. Die Gleichstellungs- und Seniorenbeauftragte Sylvia Lobocki (CDU) zum Beispiel sieht Frauen und ältere Menschen spät abends und nachts im öffentlichen Raum sehr wohl Gefahren ausgesetzt, deshalb sollten ihrer Meinung nach die Straßenlichter anbleiben. Michael Remmele (CDU) hält die Stromeinsparung bei nur dreistündiger Abschaltung für sehr gering.

Wenig los auf Straßen

Frank Sommer (Grüne) dagegen glaubt, dass 98 Prozent der Einwohner zwischen 1 und 4 Uhr nachts nicht auf der Straße seien. „Warum können wir das nicht mal für ein paar Monate machen?“, fragte er. Manfred Schärf (FWG), Polizist im Ruhestand, wies darauf hin, dass in nur vier von 16 Bundesländern die Kommunen in der Beleuchtungspflicht gesehen würden. Andernorts blieben Lampen sogar zwischen 23 und 5 Uhr dunkel. Mit den Stimmen von CDU und SPD aber wurde der Antrag abgelehnt.

Lob gab es für die Fortschritte der Gemeinde bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Von 1604 Lampen seien nur noch 481 mit konventionellen Leuchtmitteln ausgestattet. Auch sie sollen nach dem einstimmigen Willen des Gemeinderats umgerüstet werden. Dazu müssen Mittel im Haushalt 2023 vorgesehen werden. Büroleiter Markus Pfeffer korrigierte in diesem Zusammenhang den Bericht der RHEINPFALZ vom 3. November, wonach die Umrüstung in Bobenheim-Roxheim noch in diesem Jahr erfolge.