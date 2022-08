Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Limburgerhof wieder ein Straßenfest statt. Ab Donnerstag ist auf der Festmeile an allen vier Tagen viel zu sehen.

Los geht es am Donnerstag um 18 Uhr mit einem ökumenischen Schöpfungsgottesdienst vor der protestantischen Kirche. Gegen 18.45 Uhr eröffnen nur ein paar Schritte weiter an der Bühne bei der Aral-Tankstelle Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) und Andreas Gouthier, Vorstand des Vereins der Selbstständigen (VDS), das Straßenfest. Im Anschluss spendiert der VDS Freibier. Um 19 Uhr beginnt das Musikprogramm. Auf Bühne 1 spielen Jam Slam alles von Pop bis Hardrock. Rock, Pop und Schlager von Stonehenge gibt es auf Bühne 2. Am Burgunderplatz sorgen DJs für Musik.

Freitag und Samstag beginnt ab 14 Uhr ein Programm für Kinder und Jugendliche, zudem werden Speisen und Getränke angeboten. Um 19 Uhr wird an beiden Tagen Musik gemacht: Am Freitag spielen The Smokies Rock, Pop und Acoustic auf Bühne 1. Für Musik zum Mitfeiern sorgt DJ Didi auf Bühne 2. Auch auf dem Burgunderplatz sind verschiedene DJs im Einsatz. Rock Covers klingen am Samstag von beiden Bühnen: Die Pusch-Band aus Mannheim tritt auf Bühne 1 auf, Straight Dirty spielt auf Bühne 2 und auf dem Burgunderplatz ist Party für Jung und Alt angesagt.

Am Sonntag wird ab 9.30 Uhr am Stand von Master-Light vor der Bäckerei Görtz ein Skatturnier ausgetragen, ab 11 Uhr lädt der VDS zum Frühschoppen vor dem Geschäft Blumen Falk ein. Auf dem Burgunderplatz ist am Sonntag Familienprogramm mit Spiel und kreativen Aktionen. Ab 11 Uhr ist der Magiker Franz Lämmlin unterwegs. Am Sonntag um 11 Uhr ist Gute-Laune-Musik von den Spitzbuben auf Bühne 1 angesagt, auf Bühne 2 gibt es Blues von Blues Joker, um 17 Uhr sind noch mal die Spitzbuben dran, dieses Mal auf Bühne 2. Auf Bühne 1 spielen Good-Times Musik aus den 60er- und 70er-Jahren.