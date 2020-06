Nun ist eingetroffen, was in der aktuellen Situation schon zu erwarten war: Das Limburgerhofer Straßenfest ist abgesagt. Das haben die Gemeinde und der Verein der Selbstständigen am Freitag mitgeteilt. „Das Fest in gewohnter Weise durchzuführen ist leider nicht möglich und mit den zu erwartenden Auflagen beziehungsweise Einschränkungen nicht zu organisieren“, informiert die Gemeinde. Leichtgefallen sei die Entscheidung nicht, doch dem Verein der Selbstständigen und der Gemeindeverwaltung bleibe vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben keine andere Wahl.

Sicherheit steht über wirtschaftlichen Interessen

Das Straßenfest sei ein wichtiger Bestandteil im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Die Sicherheit der Besucher stehe allerdings über den wirtschaftlichen Interessen der Standbetreiber. Ebenso bestehe auch eine Verantwortung den Schaustellerbetrieben und Gewerbetreibenden gegenüber, die Planungssicherheit brauchen. Unter den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregelungen sei es unmöglich, größere Menschenmengen über die Speyerer Straße und den Burgunder Platz flanieren zu lassen.