Am Sonntag sind in Schifferstadt wieder die Narren los: Ab 13 Uhr wird auf dem Schillerplatz Straßenfasnacht gefeiert. Rund um das Festgelände gelten einige Regelungen.

Ab Sonntagmorgen, 9 Uhr, bis 5 Uhr am Montagmorgen ist es laut der Stadtverwaltung rund um das Festgelände verboten, branntweinhaltige Getränke und Mischgetränke zu trinken oder bei sich zu führen. Das Komsumverbot gilt auch in Kraftfahrzeugen. Auf das Festgelände dürfen Besucher keine Glasflaschen oder -gläser sowie Getränkedosen mitbringen. Auch Anscheinswaffen wie echt aussehende Spielzeugwaffen oder messerähnliche Gegenstände müssen draußen bleiben.

Der Bereich, in dem die Verordnung gültig ist, wird von der Stadtverwaltung wieder mit Hinweistafeln markiert. Das Verbot gilt nicht für die gaststättenrechtlich konzessionierten Flächen.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, werden wegen der Straßenfasnacht einige Straßen in der Stadtmitte gesperrt. Schon am Freitag, 17. Februar, wird die Ludwigstraße wegen der Aufstellung der Toilettenwagen zwischen der Hausnummer 4 und der Bahnhofstraße voll gesperrt. Die Sperrung bleibt bis Montag bestehen.

Am Sonntag werden zwischen 7 und 22 Uhr weitere Straßen im Innenstadtbereich gesperrt. Betroffen sind die Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße, Bahnhofstraße zwischen Hauptstraße und Frederickstraße und die Ludwigstraße zwischen Schillerplatz und Bäckergasse. Die Einfahrt in die Große Kapellenstraße aus Richtung Süden ist ebenfalls nicht möglich. Der Parkplatz Adlerhof wird gesperrt und steht erst ab 21 Uhr wieder zur Verfügung. Während dieser Zeit wird die Einbahnstraßenregelung in der Ludwigstraße und in der Speyerer Straße zwischen Kreuzgasse und Zwerchgasse aufgehoben.