Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die ausgerufene Verkehrswende umzusetzen, muss Geld in die Hand genommen werden. Etwa für Gutachten. Der Kreis will sich beteiligen, wenn es darum geht, zu untersuchen, ob sich mehr Schienenverkehr in den Landkreis hinein lohnt.

Mit den Kosten hat sich der Kreisbauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Stadt Ludwigshafen möchte den Takt ihrer Straßenbahnen auf zehn Minuten verdichten – und zwar