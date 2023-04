Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Straßen werden so gebaut, dass sie einige Jahrzehnte halten. Irgendwann müssen sie aber erneuert werden. Welche an der Reihe sind, legt die Ortsgemeinde in ihrem Ausbauprogramm für jeweils fünf Jahre fest. Das haben die Rödersheim-Gronauer Politiker nun wieder für die Jahre 2023 bis 2027 getan und versucht, die Bürger möglichst wenig zu belasten. Die müssen aber trotzdem etwas mehr zahlen.

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung steigt der Beitrag für den Straßenausbau von bisher 39 Cent auf 41 Cent je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche. Dass es