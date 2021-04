Ab Montag ist Limburgerhof für etwa acht Wochen nicht aus Richtung Süden zu erreichen. Der Landesbetrieb Mobilität erneuert die Fahrbahn der K 14 zwischen der Kreuzung Speyerer Straße/Schifferstadter Straße und der L 532, die von Waldsee nach Schifferstadt führt. Außerdem werden Gehwege und Straßenentwässerung im Ortsteil Rehhütte ausgebaut. Zeitweise geht es auch nicht auf die B 9.

Der Ausbau erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Zunächst wird die Fahrbahn an der Kreuzung Speyerer Straße/Schifferstadter Straße saniert. Dazu muss dieser Bereich für sechs Wochen voll gesperrt werden. Zeitgleich werden die Gehwege an den Wohnhäusern in der Rehhütte neu gemacht. Dafür wird dieser Teil der Straße halbseitig gesperrt. Anwohner können ihre Anwesen aber morgens und abends anfahren. Am Fahrradweg auf der Seite des Gutshofes muss nichts gemacht werden, hieß es bei der Vorstellung des Vorhabens im Gemeinderat.

Bauabschnitt zwei beginnt nach den Ferien

Nach den Sommerferien beginnt der zweite Bauabschnitt: der Ausbau der Speyerer Straße durch den Ortsteil Rehhütte bis an die L 532. Zwei Wochen lang ist dieser Straßenabschnitt voll gesperrt und die Auffahrt zur B 9 zeitweise nicht erreichbar.

Im Anschluss daran ist die Durchfahrt nach Limburgerhof wieder frei. Allerdings werden dann für drei Wochen die Schifferstadter Straße von der Kreuzung zur Speyerer Straße bis zum Ortseingang des Kohlhofs gesperrt und die Straße und der parallel verlaufende Radweg erneuert.

Je nach Witterungen sollen nach Information des Landesbetriebs Mobilität die Bauarbeiten bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Insgesamt kosten die Arbeiten rund 920.000 Euro. 180.000 Euro muss die Gemeinde Limburgerhof für den Ausbau der Gehwege und die Straßenentwässerung zahlen.