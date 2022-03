Weil eine große Wasserleitung gerissen ist, ist die Kreuzung Hauptstraße/Beindersheimer Straße in Großniedesheim am Montagnachmittag gesperrt worden. Wie groß der Schaden an Straßen und Gebäuden ist, ist noch unklar.

Mindestens 300.000 Liter Wasser sind ab 16.15 Uhr im Bereich der Kreuzung ausgetreten. „Der Wasserturm war innerhalb von fünf, zehn Minuten leer“, berichtet Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD). Vermutlich sei aus einem Riss und einem Rinnsal Wasser eine sprudelnde Flut geworden, als die Hauptwasserleitung aus noch unbekanntem Grund platzte.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit 15 Kräften und drei Fahrzeugen – zwei von der Wehr Großniedesheim/Kleinniedesheim sowie eines aus Heßheim – im Einsatz, um das Wasser, das laut Walther 20 bis 30 Zentimeter hoch stand, von der Straße zu entfernen. Der betreffende Teil der Ringwasserleitungen wurde abgestellt, vier Haushalte blieben deshalb ohne Wasserversorgung. Die Stadtwerke brachten Walther zufolge eine Notversorgung mit Tanks für die Bürger auf den Weg. Es sollen provisorische Leitungen gelegt werden.

Straßen nicht befahrbar

Noch am Montagabend wurde die Asphaltdecke geöffnet, um den Schadensumfang sehen zu können. Es stand die Befürchtung im Raum, dass neben den Straßen auch Wohnhäuser unterspült worden sein könnten. Wie gravierend die Schäden sind, werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen, sagte Walther. „In nächster Zeit fährt da kein Auto mehr“, fasste er zusammen. Die Haupt- und die Beindersheimer Straße bleiben bis auf Weiteres gesperrt, der Verkehr wird aus allen Richtungen weitläufig umgeleitet.