Die Straße Am Freibad soll im kommenden Jahr ausgebaut werden. Andreas Nolte vom Ingenieurbüro Modus Consult aus Speyer hat dafür am Dienstag im Bauausschuss der Ortsgemeinde zwei Varianten vorgestellt. Ein Vorschlag kam dabei besonders gut an.

Die 220 Meter lange Straße befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Ein weiteres Problem: Die Fahrbahn und die Bürgersteige zu beiden Seiten sind recht schmal. In der Breite misst die Straße