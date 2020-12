Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das er 1993 entworfen hat. Dem Bildhauer gefällt die Doppeldeutigkeit des Namens. Mit den Steinen wolle er ein gedankliches Stolpern bewirken.

Es handelt sich um 96 mal 96 Millimeter große Messingplatten, die nach individueller Beschriftung von dem 73-jährigen Kölner persönlich in das Pflaster oder Bodenbelag auf öffentlichem Grund eingelassen werden. Insgesamt 75.000 Steine wurden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern bereits verlegt. Erinnert werden soll an die Opfer des Nationalsozialismus, deren Namen der Künstler dahin zurückholen will, wo die Menschen einst ihren Lebensmittelpunkt hatten. „Das ist vor dem Haus, das als letzter freiwillig gewählter Wohnsitz gilt“, sagt Gunther Holzwarth von der Mutterstadter Verwaltung, der zusammen mit Archivarin Christina Wolf Ansprechpartner für das Projekt ist. Bürger können Patenschaften für die Steine übernehmen. Pro Stein fallen Kosten von 120 Euro an. Es darf auch gespendet werden, damit Gemeinde und Historischer Verein weitere Stolpersteine auswählen können. Die Voraussetzung für einen Stolperstein kann ein Verfolgungsschicksal, eine Inhaftierung oder Ermordung zwischen 1933 und 1945 sein. „Hierbei geht es nicht ausschließlich um Menschen mit jüdischem Hintergrund“, sagt Holzwarth. Eine Vorschlagsliste mit Namen erarbeitet Archivarin Wolf bis Januar. Die Verlegung der Steine ist für Mai 2021 geplant.