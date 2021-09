Mit der Verlegung eines Stolpersteins am Donnerstag, 9. September, um 18 Uhr vor dem Anwesen in der Ringstraße 78 erinnert die Ortsgemeinde Otterstadt an das Schicksal von Maria Jaresko, die als Zwölfjährige Ende 1941 aus der Ukraine nach Deutschland verschleppt wurde. In Otterstadt war sie in der Landwirtschaft als Zwangsarbeiterin eingesetzt.

Stolpersteine gehen auf den Künstler Gunter Demnig zurück, der damit den Opfern der NS-Zeit gedenken will. Die Verlegung des ersten Stolpersteins in Otterstadt hat der Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ unter der Leitung von Monika Kleinschnitger vorbereitet. Dabei werden unter anderem auch Maria Jaresko, die heute Tremmel mit Nachnamen heißt, sowie der Generalkonsul der Ukraine, Vadym Kostiuk, anwesend sein.

Im Anschluss an die Verlegung wird ab 18.30 Uhr im Remigiushaus ein Film mit den Erinnerungen von Maria Tremmel gezeigt. Anschließend wird Gunter Demnig einen Vortrag über sein künstlerisches Schaffen halten. Die Bevölkerung ist zu beiden Veranstaltungen unter Beachtung und Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eingeladen. Um Anmeldung im Rathaus wird noch am Montag gebeten unter 06232 36061.