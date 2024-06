Was kürzlich in anderen rheinland-pfälzischen Kommunen, zum Beispiel in Speyer, aufgefallen ist, ist jetzt auch in Beindersheim passiert: An Briefwähler wurden fehlerhafte Stimmzettel verschickt. Der CDU-Ortsverband macht sich Sorgen, dass er deswegen einen Nachteil bei der Wahl des Ortsgemeinderats erleiden könnte.

Peter Milla ist der Spitzenkandidat der Christdemokraten in Beindersheim, auf Platz zwei steht Mathias Wey. Was die beiden von den 16 anderen CDU-Kandidaten auf dem Wahlzettel unterscheidet, ist ihre zweifache Nennung. Weil keine 20 Personen für die Liste gefunden wurden, nehmen die ersten beiden jeweils zwei Plätze ein. Trotzdem kann der Wähler jedem nur maximal drei Stimmen geben.

So trifft das dem Prinzip nach auch auf die FWG-Liste zu. Weil diese nur acht Namen hat, werden alle zwei- oder dreifach genannt, um am Ende auf 20 Plätze zu kommen. Bei der FWG-Liste auf den 900 Stimmzetteln, die für Beindersheimer Briefwähler verschickt wurden, wird diesen durch langgezogene Kästen signalisiert, das sie hinter einem Namen höchstens drei Kreuzchen setzen können, egal, wie oft er genannt wird. Bei Milla und Wey von der CDU dagegen sieht man auf dem Wahlzettel jeweils sechs quadratische Kästchen, was jemanden dazu verleiten könnte, ihnen je sechs Stimmen zu geben. Dass das nicht geht, wird auf dem Zettel zwar erklärt, aber wer den Hinweis übersieht und sich nicht auskennt, macht es womöglich falsch. Ist der Stimmzettel dann ungültig?

Fehler bleibt beim Wahlausschuss unbemerkt

Nicht unbedingt. „Es werden maximal drei Stimmen pro Kandidat gezählt“, sagt auf Anfrage der Büroleiter der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Jens Kalkbrenner. So wird es auch in Speyer gemacht. Nach Absprache mit der Landeswahlleitung würden für die Urnenwahl am Sonntag im Wahllokal neue Stimmzettel verwendet.

Gemeldet wurden die von der Druckerei fehlerhaft gelieferten Zettel laut Kalkbrenner am 24. Mai. Zuvor seien sie weder der Verwaltung noch dem aus Vertretern aller örtlichen Parteien bestehenden Wahlausschuss aufgefallen. „Auch bei mehrmaligen Kontrollen ist dies leider nicht aufgefallen“, teilt Jens Kalkbrenner mit.

Wahl könnte wiederholt werden

Wenn von eventuell sechs Stimmen für einen Kandidaten nur drei gezählt werden, könnten der CDU Stimmen verloren gehen, befürchtet Spitzenkandidat Milla. Das stimmt nur bedingt, denn es handelt sich um sogenannte „offene Stimmen“, die laut Büroleiter „jeglichem Wahlvorschlagsträger, also SPD, CDU oder FWG, fehlen könnten“. Inwieweit das ein Grund für die Wiederholung der Gemeinderatswahl wäre, ist unklar. Darüber habe die Aufsichtsbehörde zu entscheiden, und das werde vermutlich vom Gesamtwahlergebnis abhängig gemacht. Von den 900 Briefwahl-Stimmzetteln für Beindersheim seien bislang 550 bis 600 zurückgekommen, VG-weit liege die Briefwahlquote derzeit bei 41 Prozent.