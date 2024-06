Mit einem abwechslungsreichen Programm von Gospel-Klassikern über Rock-, Pop- und Musicalsongs bis hin zu Balladen ist das Ensemble „StimmAlarm“ am Sonntag, 2. Juni, in der Protestantischen Kirche in Iggelheim zu Gast. Dabei nutzen die fünf ausgebildeten Sängerinnen die besondere Akustik des Gotteshauses im Ensemble, im Duett oder auch als Solistinnen. Bekannt ist die aus der Südpfalz stammende Gruppe unter anderem aus TV-Sendungen wie der Badisch-pfälzischen Fasnacht im SWR. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten zum Preis von 13 Euro gibt es an der Abendkasse. Reservierungen sind per E-Mail an karten@stimmalarm.de möglich.