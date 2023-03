Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auschwitz ist seit Januar 1945 befreit, da fahren immer noch Transporte in andere Konzentrationslager – auch aus der Pfalz. Darüber hat der Historiker Roland Paul jüngst in der RHEINPFALZ berichtet. Ein Blick in die Ortschronik zeigt, dass es dazu auch eine Geschichte aus Mutterstadt gibt.

Winter 1944/45, die Niederlage der Nazis zeichnet sich immer mehr ab. Trotzdem stellen sie noch Transporte für die Deportation von Juden, Halbjuden und Personen aus christlich/jüdischen „Mischehen“