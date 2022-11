Gut 13.000 Euro hat die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse an Schifferstadter Vereine ausgeschüttet, damit diese ihre Vorhaben realisieren können.

Die Stiftungsgelder wurden von der Kuratoriumsvorsitzenden und Bürgermeisterin, Ilona Volk (Grüne), und Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, übergeben. Dabei erklärte Kolb, dass die Sparkassenstiftung Vorhaben unterstütze, die möglichst vielen zugutekommen. Es sei wichtig, dass eine Gesellschaft zusammenhält und alle an ihr teilhaben können, das sei auch der Stiftungsgedanke.

In diesem Jahr erhielten folgende Schifferstadter Vereine Geld: die Schützengesellschaft, die Forst- und Jagdschutzfreunde für die Renovierung ihrer Sportstätten, der MGV Klein-Schifferstadt für die Förderung des Kinderchors, die Stadtbücherei für die Leseförderung mit Autorenlesungen in den Grundschulen und Kitas, der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis für die Lesung von Max Feigenwinter zum 25-jährigen Bestehen der Hospizgruppe, der Musikverein 1974 für die Generalüberholung des vereinseigenen Bariton-Saxofons und die Anschaffung eines Bariton-Saxofon-Koffers, das Bündnis gegen Rechts und für Toleranz für Ausstellungselemente zu den Schifferstadter Stolpersteinen, der Förderverein Freiwillige Feuerwehr für die Anschaffung von Helmen für die Jugendfeuerwehr, die Karneval- und Tanzsportgesellschaft Schlotte für die Spiegelwand im Vereinshaus und der Vogelschutz- und Zuchtverein 1955 für die Erneuerung des Kühlhauses für Futtermittel der Tiere.

Kolb motivierte alle Vereine: „Bewerben Sie sich mit ihrem Projektvorhaben bei unserer Sparkassenstiftung. In vielen Fällen können wir helfen“. Alle Vereine und Initiativen aus Schifferstadt haben ab sofort die Chance auf Förderung ihrer Projekte. Förderanfragen können auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Auch Vereine und Vorhaben, die nicht so häufig im Rampenlicht stünden, können sich bewerben. Das Kuratorium werde in seiner nächsten Sitzung im Frühjahr 2023 erneut entscheiden, welche Projekte im Sinne der Stiftung gefördert würden.