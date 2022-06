In Otterstadt soll vom 23. bis 25. September erstmals eine Stickelspitzerkerwe in und an der Sommerfesthalle gefeiert werden. Das Ortskartell rund um das Vorsitzenden-Team Sonja Regenauer und Rolf Zentgraf ist derzeit mit den Planungen beschäftigt. Zirka 20 von 50 Vereinen hätten Interesse gezeigt, das Dorfleben nach zwei Corona-Jahren wieder aufleben zu lassen. Die Vereine sammeln im Juni unter ihren Mitgliedern noch Ideen für das Fest. Angedacht ist, für alle Altersgruppen etwas zu bieten. Zentgraf warb dafür, die Vereine selbst bestimmen zu lassen und diese nicht mit Ideen – etwa von der Politik – zu überfrachten. Denn letztlich seien es die Vereine, die solche Feste stemmen und dafür Helfer finden müssten.