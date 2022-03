Nachdem ihr Kandidat und Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ausgeschieden ist, hat der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Römerberg eine Empfehlung für die kommende Stichwahl ausgesprochen. Er unterstützt am Sonntag, 27. März, Silke Schmitt-Makdice (SPD). Die Grünen begründen das damit, dass sie für einen Wechsel stehe. „Wir sind davon überzeugt, dass die Verwaltung der Verbandsgemeinde klare Entscheidungen und eine straffe Führung braucht. Als Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung Speyer bringt Frau Schmitt-Makdice dafür die notwendige Berufserfahrung mit, die ihrem Mitbewerber fehlt“, teilt der Ortsverband mit. Ihr Gegenkandidat ist Harald Löffler (CDU). Grünen-Kandidat Hoffmann hatte nach seinem Ausscheiden als Dritter noch keine Empfehlung für die Stichwahl abgeben wollen.