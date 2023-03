Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in Fußgönheim befassen sich die Gremien mit der Erhöhung der Steuerhebesätze. Analog zu anderen Gemeinden, löst das auch hier keine Begeisterungsstürme aus. Der Ortsbürgermeister will bei einem Punkt aber genau wissen, was passiert, wenn die Erhöhung nicht kommt. Die Freien Wähler haben derweil bei einer anderen Zahl Bauchweh.

Mit dem Erhöhen von Steuern tut man sich in der Kommunalpolitik in der Regel etwas schwerer als auf dem großen Parkett in der Bundeshauptstadt oder in Mainz. In Fußgönheim