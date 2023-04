Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem neuen Gottesdienstangebot startet die Pfarrei Hl. Antonius von Padua Maxdorf in die Vorweihnachtszeit. Jeden Freitag um 18 Uhr sind Interessierte zur „Sternstunde“ auf die Pfarrwiese eingeladen. Es soll ein Innehalten, ein Ankommen und ein gemeinsames Erleben der Adventszeit sein.

„Der Advent ist eine besondere Zeit“, sagt Pastoralreferentin Stefanie Müller. Eine Zeit der Sehnsucht etwa – so auch nach Gemeinschaft. Diese will Müller coronakonform in der