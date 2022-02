Auch in diesem Jahr hat Corona verhindert, dass die Birkenheider Sternsinger persönlich zu den Leuten konnten, die sich dafür angemeldet hatten. Der Segen kam trotzdem in die Häuser, die Spenden zu den Sternsingern. Mit 9559 Euro konnte das Ergebnis von 2021 sogar noch überboten werden.

Die Motivation und das Engagement seitens der Kinder sei trotz der Enttäuschung im letzten Jahr ungebrochen gewesen, berichtet Yannik Peters vom Organisationsteam. „Es hatten sich bis Anfang Dezember bereits genügend Kinder zusammengefunden, um mit vier Gruppen den Segen in die Häuser zu bringen.“ Als dann am 8. Dezember das Bistum Speyer auf die steigende Inzidenz reagierte und den Besuch der Sternsinger verboten habe, hätten die Verantwortlichen auf Plan B umschwenken müssen. „Wir beschlossen die Sternsingerpost, bestehend aus Segensaufkleber und einem schriftlichen Segensgruß, in den Briefkasten von allen Häusern in Birkenheide zu bringen.

„Es ist schön zu sehen, wie viele Haushalte den Segen anbringen und sich in diesen Zeiten zum Christsein bekennen“, freuen sich Yannik Peters und Mitorganisator Martin Schleder. Mit bislang 9559 Euro konnte das Ergebnis aus dem Vorjahr deutlich überboten werden. Die Summe geht an das Projekt Micanto in Peru. Dort müssten Kinder oft arbeiten, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Die Spenden werden zur Finanzierung von Unterrichts- und Freizeitangeboten verwendet. Wer noch spenden will: Katholische Kirchengemeinde Hl. Antonius von Padua, LIGA Bank Speyer, IBAN: DE61 7509 0300 0000 0653 74, Verwendungszweck: Sternsinger Birkenheide.