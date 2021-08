In einer Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für die geplante Westumgehung von Böhl-Iggelheim führt der SPD-Ortsverein Böhl-Iggelheim mehrere Kritikpunkte an und fordert Änderungen, lehnt aber die Umgehungsstraße nicht grundsätzlich ab. Als Kritikpunkte nennt die SPD unter anderem, dass kein Lärmschutz vorgesehen sei, dass das Naherholungsgebiet südlich der Sandgasse abgeschnitten werde und dass wertvolle Ackerflächen durch den Straßenbau versiegelt würden. Zudem würden die Ortsteile Böhl und Iggelheim noch weiter getrennt werden, als dies ohnehin schon der Fall sei und durch die Umgehung werde „zusätzlicher Verkehr aus Richtung Haßloch“ angezogen. Auch entstehe durch die Umgehungsstraße eine neue Lärmquelle. Die SPD verweist zudem darauf, dass die Zahlen zur Verkehrsbelastung veraltet seien, da sie aus dem Jahr 2016 stammen würden.

Als Änderungen der Planung fordern die Sozialdemokraten in ihrer Stellungnahme unter anderem, dass die Umgehungsstraße nicht bereits vor dem Kreisel am Ortseingang aus Richtung Haßloch beginnen soll, sondern erst am Kreisel. Bei der Planung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist vorgesehen, dass dieser Kreisverkehr entfernt wird. Auch will die SPD eine Anbindung des Feldwegs in Verlängerung der Farrwiesenstraße an die Umgehung. Außerdem besteht sie auf eine Anbindung des Holzwegs durch einen Kreisel. An dieser Stelle sollte zudem eine Brücke oder Untertunnelung für Radfahrer und Fußgänger gebaut werden. An der Shell-Tankstelle sollte die dortige Verlängerung der L 532 nicht, wie geplant, zurückgebaut, sondern von der Eisenbahnstraße eine Einmündung auf die neue L 532 zu ermöglicht werden.