Bei den Deutschen Karate Meisterschaften der Masterklasse des Deutschen Karate Verbandes in Köln hat Stella Holczer ihren Titel als Deutsche Meisterin in der Masterklasse verteidigt. Die 34-Jährige vom Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt stellte einmal mehr ihre Klasse unter Beweis stellen und holte sich wie bereits 2023 die Goldmedaille in der Masterklasse Ü30 der Frauen bis 60 Kilogramm. Holczer hatte sich zuvor ohne Punktverlust bis ins Finale vorgekämpft. Und auch dort ließ sie gegen Lisa Ribguth vom 1. Brandenburger Kampfsportverein nichts anbrennen: Mit einem ungefährdeten 2:0 Sieg sicherte sie sich den Titel als Deutschen Meisterin 2024.