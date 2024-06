Am Schwanenplatz in Rödersheim hat sich Alexander Messemer an einem durch Baumwurzeln gelockerten Stein sein Auto beschädigt. Die Gemeinde möchte für den Schaden nicht aufkommen. Mittlerweile wurde der Platz saniert und zwei Bäume gefällt. Und genau das könnte ein teures Nachspiel haben.

Im August vergangenen Jahres kam der Friedelsheimer Alexander Messemer mit seiner Partnerin für eine Hausbesichtigung nach Rödersheim in die Hauptstraße. Er fuhr von Gönnheim