Die Infektionszahlen in den Kitas im Rhein-Pfalz-Kreis steigen nach Angaben der Kreisverwaltung. Es wird vermutet, dass durch die Virusmutationen das Infektionsgeschehen noch weiter ansteigen könnte. Deshalb stellt die Verwaltung nun neue Regeln auf.

Erzieherinnen und Erzieher sind seit Anfang April grundsätzlich verpflichtet eine Maske zu tragen. Um einer Zunahme der Neuinfektionen in den Kitas entgegenwirken zu können, möchten Landrat Clemens Körner (CDU) und die Erste Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD) die Eltern schon jetzt darauf vorbereiten, dass es bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen Einschränkungen in der Regelbetreuung in zwei Schritten geben wird.

Erster Schritt ab Inzidenz von 150

Die Verwaltung beabsichtigt, die Betreuung in den Kitas als „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“ erfolgen zu lassen, sollte der Sieben-Tages-Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 150 liegen. Dies bedeutet, dass alle Eltern und Sorgeberechtigten gebeten werden, die Betreuung ihrer Kinder in dieser Zeit zu Hause selbst zu ermöglichen, damit die Kitas für die Kinder geöffnet bleiben können, deren Eltern eine Betreuung nicht sicherstellen können. Bei einem Sieben-Tages-Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 200 muss laut Kreisverwaltung als weiterer Schritt auf eine Notbetreuung umgestellt werden, die dann durch die Allgemeinverfügung konkretisiert wird.

„Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen von allen Beteiligten viel Gemeinsinn, aber auch viele Einschränkungen erfordern. Um die Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, sowie die Eltern besser zu schützen und um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen, sind sie jedoch unumgänglich“, erläutern Landrat Körner und Kreisbeigeordnete Staßen. Um das momentane Infektionsrisiko zu minimieren, sollten Eltern ihre Kinder nach Möglichkeit schon jetzt zu Hause betreuen.