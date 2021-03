Weil die Corona-Fallzahlen immer noch steigen, bleiben die Regeln im Rhein-Pfalz-Kreis weiter verschärft. Ein Versuch, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Weil die alte ausläuft, tritt eine neue Allgemeinverfügung ab Donnerstag, 25. März, in Kraft. Sie soll bis 11. April gelten, sofern der Inzidenzwert unter 100 bleibt. Dieser liegt im Kreis am Mittwoch bei 93,8. Eine nächtliche Ausgangssperre ist deshalb noch nicht vorgesehen.

Die Regeln bleiben gleich. Sie betreffen das Einkaufen, den Sport und die Laienkultur. So müssen gewerbliche Einrichtungen weiterhin für den allgemeinen Kundenverkehr geschlossen bleiben. Kunden können jedoch „auf Termin“ shoppen. Die Terminvereinbarung kann online, telefonisch oder im Geschäft vor Ort erfolgen. Damit wird laut Kreisverwaltung auch ein „spontanes Termin-Shopping“ ermöglicht. Es darf immer nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche einkaufen. Alle Personen im Laden haben eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Ansammlungen in oder vor einem Geschäft müssen vermieden, die Kontaktdaten der Kunden erfasst werden. Zwischen den Terminen ist regelmäßig zu lüften, so steht es in der Allgemeinverfügung. Weiterhin ohne Termine geht es außer in die Geschäfte für den täglichen Bedarf und den Großhandel auch in Baumärkte, Tierbedarfsmärkte, Reinigungen, Waschsalons, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaubetriebe.

Auch beim Sport ändert sich nichts. Im Amateur- und Freizeitsportbereich darf in den Einzelsportarten auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ausschließlich im Freien trainiert werden. Dazu dürfen maximal fünf Personen aus zwei Hausständen – das geltende Abstandsgebot einhaltend – zusammenkommen. Kontaktfreies Training ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre plus einem Trainer möglich. Gruppentraining für Personen über 14 Jahre ist nicht erlaubt. Proben und Auftritte in der Breiten- und Laienkultur sind untersagt.

Wenn die Inzidenz über 100 geht

„Zu beachten ist, dass bei einem über drei Tage hintereinander folgenden Inzidenzwert von über 100 die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse greift“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Dann sei wieder eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen, die das öffentliche Leben und den Einzelhandelsbetrieb weiter einschränkt. Zudem würde die Schließung von Museen, Galerien sowie Kosmetik-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie der Außengastronomie verfügt werden müssen.

„Die vom Land geforderten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen sind erforderlich, da auch der Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis stark schwankt und im Moment dauerhaft über 50 ist. Grund hierfür sind einrichtungsbezogene Infektionsfälle, aber auch ein diffuses Infektionsgeschehen, das großteils auf das private Umfeld zurückzuführen ist“, erläutert Landrat Clemens Körner (CDU). „Wir sind uns durchaus bewusst, dass die Maßnahmen sehr einschneidend und einschränkend sind, sehen uns aber durch das landesweite ansteigende Infektionsgeschehen dazu gezwungen, sie weiterhin zu verordnen.“

Landrat Körner zufolge soll das Schnelltestangebot in den einzelnen Kreisgemeinden noch weiter ausgebaut werden. „Auch das Impfzentrum in Schifferstadt läuft derzeit auf Vollbetrieb“, informiert der Landrat. „Nur mit vielen Impf- und Testmöglichkeiten können wir das Infektionsgeschehen eindämmen.“