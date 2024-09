Als Zugezogene kennt Stefanie Hopf die Kerwe in Neuhofen erst seit 1994. Doch heute ist sie dafür verantwortlich, dass während der Festtage alles läuft. Was in keinem Jahr fehlen darf und welche Tradition sie vermisst.

Überrascht hat Stefanie Hopf anfangs die traditionelle Kutschfahrt, eine Besonderheit der „Neiheffer Kerwe“. „Das kannte ich aus meiner Heimat