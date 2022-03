Zwischen 11.50 und 13.30 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Freitag auf der Kreisstraße 13 im Bereich der Sandbahn Tempomessungen vorgenommen. Dabei waren 19 Autofahrer schneller als mit den erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 124 Kilometern in der Stunde. Das bedeutet für den erwischten Raser nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte im Verkehrssünderregister in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot.