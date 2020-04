Corona überlagert momentan alles andere – auch viele Themen rund um die Gesundheit. Dabei sind zum Beispiel an Blutkrebs Erkrankte weiter auf Knochenmarkspenden angewiesen. Die KJG Harthausen hat sich eine besondere Aktion ausgedacht, um Menschen zur Registrierung in der Spenderdatei zu bewegen.

Die Katholische junge Gemeinde Harthausen lässt in ihrem Engagement während der Corona-Krise nicht nach – im Gegenteil. Sie hat bereits eine Einkaufsaktion für Risikogruppen und Rentner ins Leben gerufen. Jetzt möchte sie Blutkrebspatienten helfen: „Wir hatten eigentlich geplant, im Mai eine Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) bei uns im Pfarrheim in Harthausen zu veranstalten. Diese kann aber auf Grund der aktuellen Situationen nicht stattfinden“, berichtet Thorben Sawall von der KJG. Da die DKMS trotzdem weiter auf Spender und insbesondere neue Registrierungen angewiesen sei, habe die KJG in kurzer Zeit zusammen mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion auf die Beine gestellt. Über Facebook und Instagram macht die KJG auf das Thema aufmerksam und verbreitet einen Link, der auf eine eigene DKMS-Seite der Harthausener Jugendlichen führt. „Auf dieser Seite kann man sich dann direkt ein Registrierungsset nach Hause bestellen und steht somit nach erfolgreicher Registrierung als potenzieller Spender zur Verfügung“, sagt Sawall.

Um die Aufmerksamkeit noch zu erhöhen, haben die Jugendlichen ein Video gedreht und geschnitten, das ebenfalls über soziale Netzwerke verbreitet wird. Darin sind kurze Clips aneinandergereiht, in denen sich die jungen Leute gefilmt haben, wie sie jeweils einen Teil eines Satzes zum Thema Knochenmarkspende sprechen. „Es sind regelmäßige Posts geplant um weiter auf die Thematik aufmerksam zu machen und weitere Spender zu gewinnen“, kündigt Sawall an.

