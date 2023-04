Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den letzten Wochen ging es rund auf dem Alexanderhof. Die Idee des Start-up-Unternehmens der Brüder Andreas und Alexander Friedrich hat voll eingeschlagen. Inzwischen steht „DüngMe“, der nachhaltige Biodünger aus Hochdorf-Assenheim, sogar in einem Gartenmarkt in Kiel und ist unter den Top Drei bei Amazon. Nun planen die Brüder ein neues Projekt.

Ein wirklich aufregendes Jahr liegt hinter den Friedrich-Brüdern. Am Anfang stand die Idee, das, was die Kartoffeln und den Mais auf den Äckern des Hochdorf-Assenheimer Alexanderhofs