Germersheim. Die Standortsicherung des Global Logistics Center (GLC) ist bis 2027 verlängert. 100 befristet Beschäftigte gehen in eine Festanstellung über.

Unternehmensleitung und Betriebsrat haben am Donnerstag die Verlängerung des 2016 beschlossenen und ursprünglich bis 2022 verhandelten Zukunftsbildes für das GLC bis 2027 unterzeichnet, teilt das Unternehmen mit. Die Vereinbarung stärke das Global Logistics Center als Kompetenzzentrum im weltweiten After-Sales-Netzwerk der Daimler AG, so Thomas Schulz, Leiter Global Service & Parts Operations Mercedes-Benz.

Die Sicherstellung einer flexiblen und nachhaltigen Logistik zeige sich gerade während der Covid-19-Pandemie und werde auch in Zukunft ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, da die Mercedes-Benz AG von einem Anstieg des weltweiten Fahrzeugabsatzes ausgeht. Die damit verbundenen Zuwächse im Ersatzteilvolumen waren entscheidend für die beschlossene Vereinbarung. Die langfristige Beschäftigungssicherung der GLC-Mitarbeiter bis 2027 sei ein wesentlicher Bestandteil des Zukunftsbilds. „Durch die frühzeitigen Verhandlungen schaffen wir Planungssicherheit für die nächsten Jahre“, sagt Klaus Ziemsky, Standortleiter des GLC Germersheim.

30 Millionen Euro werden investiert

Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur flexibleren Personalsteuerung vereinbart. Auf dieser Grundlage könne die Durchlaufzeit der automatisierten Lagerbereiche erhöht werden und die Fremdvergabe einzelner Tätigkeiten sei im Bedarfsfall möglich. Im Gegenzug wird die Zahl der Stammmannschaft im operativen Bereich erhöht und 100 bisher befristet Beschäftigte erhalten eine Festanstellung. In den nächsten Jahren sollen 30 Millionen Euro am Standort investiert werden.

„Wir sind besonders stolz darauf, in diesen schwierigen Zeiten mit dem Zukunftsbild Beschäftigung am Standort Germersheim gesichert zu haben“, sagt Thomas Zwick, Betriebsratsvorsitzender des GLC und des Lkw-Werks Wörth. „Damit haben wir vielen Beschäftigten und ihren Familien in unserer Region eine langfristige Zukunftsperspektive gegeben.“

Das Mercedes-Benz Global Logistics Center wurde 1990 als Zentrallager für die Ersatzteilversorgung der damaligen Daimler-Benz AG in Betrieb genommen. Auf über 1,4 Millionen Quadratmetern Lagerfläche sind rund 500.000 Pkw- und Nutzfahrzeugteile zum Abruf bereit. Rund 3100 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Das GLC beliefert Partner in über 150 Ländern.