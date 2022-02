Carolin Schuster aus Schifferstadt kämpft für das Leben ihrer Cousine Melanie. Die zweifache Mutter ist schwer an Blutkrebs erkrankt, nur eine Stammzellspende kann sie noch retten. Die Suche nach einem Spender läuft, die Zeit drängt.

„Ich verbringe teilweise bis zu neun Stunden täglich am Handy und versuche, so viel Hilfe wie nur irgend möglich zu organisieren“, erklärt Carolin Schuster. Die 33 Jahre alte Schifferstadterin ruft alle an, die sie kennt, wendet sich auch an Unternehmen und Gemeindeverwaltungen, um möglichst viele Menschen zu erreichen und sie zu bewegen, sich typisieren zu lassen. Mit jedem in einer Datenbank erfassten potenziellen Stammzellspender steigt die Chance, tatsächlich den für eine Transplantation nötigen genetischen Zwilling zu finden, bei dem die entscheidenden Gewebemerkmale mit denen der Patientin identisch sind.

Denn die Zeit drängt. Schusters Cousine Melanie Künzer (38) ist an Akuter Myeloischer Leukämie (AML) erkrankt, die unbehandelt innerhalb weniger Wochen zum Tod führt. Selbst mit Behandlung beginnt mit der Diagnose ein Wettlauf gegen die Zeit, da sich der Zustand der Betroffenen schnell drastisch verschlechtert. Melanie Künzer hat bereits die dritte Chemotherapie begonnen, ihr Leben retten kann nur noch eine Stammzelltransplantation.

Niederschmetternde Diagnose

„Sie ist die Patentante meiner Tochter, und ich bin die Patentante ihres älteren Sohns, der jetzt sieben ist“, erzählt Schuster. Der jüngere Sohn ihrer Cousine habe erst im November seinen ersten Geburtstag gefeiert. „Nach der Elternzeit wollte sie wieder in ihren Beruf als Juristin am Klinikum Saarbrücken zurückkehren“, erzählt die Schifferstadterin, die ihre Cousine als warmherzig und hilfsbereit beschreibt.

Anfang Dezember jedoch hat Künzers Gynäkologe bei einer Routineuntersuchung verdächtige Blutergüsse bemerkt und daraufhin einen Bluttest veranlasst. Das Ergebnis habe die Welt für ihre Cousine stillstehen lassen: AML, eine schwere Form der Leukämie. „Seitdem bestimmen Angst, Verzweiflung und Ungewissheit den Alltag ihrer Familie“, berichtet Schuster. Die einzige, die letzte Hoffnung bleibt ein passender Spender.

Dankbar für tatkräftige Hilfe

Um den zu finden, möchte die 33-Jährige nichts unversucht lassen. So wollte sie unter anderem mit Flugblättern auf die tragische Situation ihrer Cousine aus dem Saarland aufmerksam machen und diese in Schifferstadt verteilen. „Deshalb habe ich bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie das rechtlich ist, ob ich das überhaupt darf und so weiter“, sagt Schuster. Büroleiter Gerd Steigleder sei sofort sehr hilfsbereit gewesen und habe ihr Anliegen an die zuständigen Stellen im Rathaus weitergeleitet. „Sie haben mir sofort mitgeteilt, dass sie auf jeden Fall helfen wollen und den Hilfeaufruf sogar auf der Website der Stadt veröffentlicht. Ich finde das beeindruckend, sowas ist ja nicht selbstverständlich“, erklärt sie dankbar.

Wegen der Pandemie sei noch mehr Eile beim Typisieren geboten als ohnehin schon. „Denn wegen Corona müssen die Proben erst mal 14 Tage liegen bleiben, bevor sie weiter untersucht werden“, erläutert Schuster, weshalb jede Minute zählt. Einen Wangenabstrich oder eine Blutprobe, mehr erfordere es nicht, ermuntert sie willige Spender, die noch nirgends erfasst sind. „Es ist ein kleiner Aufwand, um möglicherweise ein Leben zu retten“, hebt sie hervor. Wenn nicht das ihrer Cousine, dann vielleicht das eines anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen.

Noch Fragen?

Wer Melanie Künzer helfen möchte, kann sich unter www.dkms.de/melanie bei der DKMS registrieren. Da jede Typisierung die gemeinnützige Organisation 35 Euro kostet, sind auch Geldspenden hilfreich: DKMS Spendenkonto, IBAN: DE32 7004 0060 8987 0002 88, Verwendungszweck: MKS 001.