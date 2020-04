Leuchtend rot, gelb und blau sind sie wieder, die großen Ringe der Skulptur Gulliver am Ortseingang Schifferstadts aus Richtung Speyer. Und auch die Stahlsäule glänzt wieder wie neu. Die rund 38 Jahre alte Stahlplastik ist frisch restauriert worden.

Die Stahlplastik des Speyerer Künstlers Franz Müller-Steinfurth ist im Jahr 1982 in Schifferstadt an der Einmündung von Neustadter Straße und Speyerer Straße beim Kreisel aufgestellt worden. Sie wirkt, als habe der Riese Gulliver Ringe werfen gespielt – mit zwei Treffern: Der blaue und der gelbe Ring liegen um die Säule, der rote „ging daneben“ und lehnt an der Säule.

Die Skulptur ist im Jahr 1999 schon einmal restauriert worden, damals noch vom Künstler selbst. Müller-Steinfurth ist vor rund zwei Jahren verstorben. Jetzt, nach 21 Jahren, waren die Farben wieder sehr verblasst, Rost und Korrosion hatten außerdem ihre Spuren hinterlassen.

Seit wenigen Tagen nun erstrahlt Gulliver in neuem Glanz – beziehungsweise in neuer Farbe. Im Auftrag der Stadtverwaltung sorgte der ortsansässige Familienbetrieb Marcus Brenner für den Anstrich. Zuvor mussten die Arbeiter laut Stadtverwaltung die Stahlkonstruktion schleifen, abwaschen, entfetten und zweifach grundieren. Anschließend konnte die Hochglanzfarbe aufgetragen werden.

1500 Euro waren im Vorfeld für die Reinigung und Wiederaufbereitung angesetzt worden, diese Kosten wurden eingehalten, hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Gesponsort wurden die Arbeiten zum großen Teil von der Sparkasse Vorderpfalz, auch ein Privatmann habe eine Spende geleistet, sagt der Geschäftsführende Beamte Gerd Steigleder. Der Rest wurde aus dem Stadtsäckel bezahlt.