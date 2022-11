Die Kunden der Stadtwerke Schifferstadt müssen für Strom tiefer in die Tasche greifen. Man bleibe jedoch einer der günstigsten Anbieter, hieß es am Donnerstag im Stadtrat.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Stadtrats wird der Arbeitspreis zum 1. Januar 2023 um 30 Cent pro Kilowattstunde erhöht, der monatliche Grundpreis steigt um einen Euro. „Preissteigerungen bereiten keinem Freude“, versicherte Hans-Jürgen Rossbach, Geschäftsführer der Stadtwerke. Jedoch trage das Unternehmen als Grundversorger ein immenses Risiko, da „Energiediscounter“ angesichts der angespannten Lage an den Energiemärkten die Versorgung einstellen oder Mondpreise verlangen würden. Die Stadtwerke müssen dann deren im Netzgebiet wohnende Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung aufnehmen und die nötige Energiemenge zu den aktuellen hohen Preisen nachkaufen. Bestandskunden bieten die Stadtwerke an, in günstigere Sonderverträge zu wechseln, ergänzte Vertriebsleiter Reinhold Böhler. Dieser Tarifwechsel solle einfach zu bewältigen sein.

Der Werkausschuss hat die Erhöhung bereits beschlossen. Dennoch hatten die Ratsmitglieder Redebedarf. Michael Seißler (CDU) wollte wissen, wie sich das Betriebsergebnis der Stadtwerke entwickle, wenn der Rat nun zustimme oder nicht, ihm fehle eine Entscheidungsgrundlage. In der Diskussion war die Mehrheit mit Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) einer Meinung, dass die Preiserhöhung moderat und angesichts der „schwierigen Situation“ (Volk) notwendig sei. Nach einer von der CDU beantragten Sitzungsunterbrechung segnete der Rat die Erhöhung einstimmig ab, nur Seißler enthielt sich.