Im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße, Rehhofstraße und An der Rettungswache in Schifferstadt wird voraussichtlich ab dem 16. August gebaut. Die Stadtwerke Schifferstadt planen Kabeltiefbauarbeiten.

Der Netzausbau erfolgt dem kommunalen Unternehmen zufolge in offenen Kabelgräben im Geh- und Radwegbereich der genannten Straßen. Betroffen sind der Radweg in der Rehhofstraße ab der Mannheimer Straße bis zur Einfahrt Im Überholz, der Radweg in der Mannheimer Straße auf der Nordseite ab der Rettungswache bis etwa zum Wasserturm. An der Rettungswache ist der Radwegbereich komplett beidseitig betroffen. Das heißt, während der Bauarbeiten sind die Radwege gesperrt. In der Rehhofstraße müssen die Radfahrer absteigen und werden laut Stadtwerke-Mitteilung auf einen auf der Fahrbahn abgesperrten Fußgängerbereich geleitet.

Der Radverkehr in der Mannheimer Straße wird am Wasserturm und am Rehbach entlang umgeleitet. Für den Autoverkehr gibt es keine Umleitungen. Die Zufahrt zum Stadtservice, der DRK-Rettungswache sowie zum Zweckverband für Wasserversorgung sind weiterhin gewährleistet, teilen die Stadtwerke mit. „Die erforderliche Verrohrungen“ werden in Teilabschnitten erstellt, beziehungsweise Stahlplatten als Überfahrten ausgelegt. Die Dauer dieser Arbeiten veranschlagen die Planer auf etwa acht bis zehn Wochen.