Frühjahrsputz in Wald und Flur: Bei der Aktion „Sauberes Schifferstadt“ kann jeder mithelfen, Müll im Stadtgebiet zu sammeln. Ein bisschen Koordination kann aber nicht schaden, damit nicht alle an derselben Stelle aktiv werden.

Bürger, Vereine, Schulen und Kindergärten – alle sollen mithelfen, Schifferstadt ein bisschen sauberer zu machen. „Gemeinsam mit ihnen wollen wir wieder ein Zeichen setzen und unsere Stadt frühjahrsfit machen“, sagt die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne) über die Aktion „Sauberes Schifferstadt“, die von Donnerstag, 3. März, bis Samstag, 5. März, geplant ist.

Um Kindern das Mitmachen zu erleichtern, steht eine Bastelanleitung für eine einfache Holzgreifzange auf der Schifferstadter Homepage bereit. Die Zange ist so konzipiert, dass sie für Kinder leicht zu handhaben ist und sie damit alleine Müll sammeln können. Kindergärten und Schulen, die am Samstag, 5. März, eine selbstgebaute Greifzange mitbringen oder ein Foto per E-Mail an den Umweltbeauftragten Oliver Dautermann an o.dautermann@me.com senden, können mit einer kleinen Belohnung am Samstag beim FSV 13/23 Schifferstadt in der Dudenhofener Straße rechnen. Dort gibt es zum Ausklang der Sammelaktion ab 12 Uhr auch einen kleinen Mittags-Imbiss.

Stadtservice sammelt Säcke ein

Doch wohin mit dem Abfall? Ab Montag, 28. Februar, können Müllsäcke kostenfrei an der Infotheke des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Weitere Säcke gibt es am Sammel-Samstag auch beim FSV Schifferstadt ab 9 Uhr. Zum besseren Arbeiten empfiehlt die Stadtverwaltung Arbeitshandschuhe. Gesammelt werden kann im ganzen Stadtgebiet, der Stadtservice sammelt die vollen Säcke, die gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden sollen, anschließend ein.

Damit nicht alle Aktiven an denselben Stellen in Stadt und Flur Abfall sammeln, kann vorab telefonisch mit Christiane van Bemmelen von der Stadtverwaltung – Telefon 06235 44-229, E-Mail christiane.vanbemmelen@schifferstadt.de – das Sammelgebiet abgesprochen werden.

Bei der Müllsammelaktion steht diesmal der Wald in Schifferstadt im Vordergrund. Der Umweltbeauftragte Siegfried Filus gibt am Samstag, 5. März, bei einer kleinen Exkursion eine Antwort auf die Frage: „Welches Grün gehört nicht in den Wald?“ Ein Hinweis: Oft landen Gartenabfälle im Wald, diese können das Gleichgewicht der Flora und Fauna jedoch empfindlich stören. Treffpunkt für die Exkursion ist um 11 Uhr am Eingang der Kita am Wald.