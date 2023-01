Thomas Münz (fraktionslos) schließt sich zum 1. Februar der Fraktion der FWG im Schifferstadter Stadtrat an. Das teilte FWG-Vorsitzender Dieter Weißenmayer am Mittwoch mit. Münz gehörte bis Ende vergangenen Jahres der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) an, die sich wegen sinkender Mitgliederzahlen zum 31. Dezember aufgelöst hat. In der aktuellen Legislaturperiode war er deren einziger Vertreter im Stadtrat gewesen. Die UWG war aus der „Wählergruppe Dr. Magin“ hervorgegangen, die ab 2009 im Rat vertreten war. Dadurch, dass sich Münz der FWG anschließt, verfügt die Fraktion über vier Mandate im Stadtrat – eines mehr als die AfD, eines weniger als die SPD. An den Mehrheitsverhältnissen in den Ausschüssen ändert sich laut Gerd Steigleder, Büroleiter der Stadtverwaltung, nichts.