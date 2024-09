Zwar hat sich der neu gewählte Schifferstadter Stadtrat schon im Juli konstituiert, doch in der zweiten Sitzung sind noch einige Formalitäten abzuarbeiten gewesen. Für was sind die Beigeordneten zuständig? Wer sitzt in welchem Ausschuss? Letzteres eine Aufgabe mit Haken und Ösen.

Zunächst haben sie am Donnerstagabend noch auf ihren angestammten Sitzen im Ratssaal Platz genommen, die neuen ehrenamtlichen Beigeordneten Dieter Weißenmayer ( FWG)