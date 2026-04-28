Unter dem Motto „Fair Play“ geht der Kreis am 2. Mai für die bundesweite Aktion Stadtradeln an den Start: Drei Wochen lang können Einzelne und Teams fürs Klima auf das Fahrrad umsteigen und Kilometer sammeln.

Kilometer sammeln die Teilnehmer natürlich in erster Linie für sich selbst, aber auch für ihre Heimatgemeinde und den Kreis. Die zurückgelegten Strecken können über eine App getrackt werden, über die es auch möglich ist, sich in einem Team-Chat gegenseitig anzufeuern und zu verabreden.

Mit der App haben Kommunen laut Verwaltung zudem die Möglichkeit, ihre Radinfrastruktur zu verbessern: Die Technische Universität Dresden wertet alle Daten anonymisiert aus – beispielsweise, wo es für Radelnde flüssig läuft, wo sie warten müssen und welche Wege besonders beliebt sind – und stellt die Ergebnisse anschließend für die Verkehrsplanung zur Verfügung.

Nach der Aktion wird die Kreisverwaltung die Sieger des Rhein-Pfalz-Kreises in verschiedenen Kategorien ehren. Stadtradeln ist eine Kampagne von Klima-Bündnis Services. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter der Adresse www.stadtradeln.de/rheinpfalzkreis.