Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In drei Wochen mal locker 1000 Kilometer radeln? Kein Problem für Marion Krüger aus Altrip sowie Michael Forler und Wolfgang Karl aus Waldsee. Sie sind die Sieger des Stadtradelns 2021 in der Verbandsgemeinde Rheinauen. Von Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) bekamen die drei Pedaleure am Dienstag ihre Preise und Urkunden überreicht.

Das Stadtradeln ist seit 2008 ein überregionaler Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad statt mit dem Auto zurückzulegen. 2021 war der Zeitraum