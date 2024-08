Der Umbau vom Stadtfriedhof zum Stadtpark geht weiter voran. Die Sitzbänke sind bestellt. Liegewiese und Pflanzbeete werden aktuell mit einem Bewässerungssystem ausgestattet, heißt es im neuesten Eintrag des Bautagebuchs der Stadt.

Im Herbst sollen Pflanzen in die Beete eingesetzt werden – aus der Großbaustelle Stadtpark werde also langsam aber sicher ein naturnaher Ort zum Entspannen und Genießen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Der neue Stadtpark solle nicht nur schön und grün, sondern auch nachhaltig werden. Deshalb ist eine Ladestation für E-Bikes in Planung. Finanziert wird das Projekt über das Förderprogramm Kipki, das in den nächsten zwei Jahren Projekte im Sinne des Klimaschutzes auch in Schifferstadt ermöglicht.

Die Abrissarbeiten an der ehemalige Aussegnungshalle sind abgeschlossen, schreibt die Stadt ferner in ihrem Bautagebuch. Die Fenster würden im Laufe des Augusts geliefert und eingebaut, Termine mit den weiteren Gewerken in den kommenden Tagen stattfinden. Die Umfrage zum neuen Namen des aus dem späten 19. Jahrhundert stammenden Gebäudes ist inzwischen beendet. Bei 250 abgegebenen Stimmen sei „Haisl im Stadtpark“ der Favorit, dicht gefolgt von „Kleines Kulturhaus“. Der Projektausschuss Soziale Stadt wird nun voraussichtlich bei seiner nächsten Sitzung im September entscheiden, wie die neue Veranstaltungsstätte in Zukunft genannt werden wird.

268 Vorschläge waren im Übrigen seinerzeit dazu eingegangen, wie denn der frühere Stadtfriedhof nach seiner Umgestaltung heißen soll – das war 2022 am Tag der Städtebauförderung und danach in einer digitalen Befragung. Die meisten Teilnehmer hatten die Bezeichnung „Stadtpark“ genannt. Diese Wahl wurde ebenfalls vom Ausschuss Soziale Stadt einstimmig befürwortet.

Alle Schritte des Friedhof-Umbaus werden von der Stadt regelmäßig in Form eines Bautagebuchs veröffentlicht. Zuletzt war Anfang Juli berichtet worden, dass das Wasser sprudelt. Heißt: Auch der Erlebnis- und Bewegungsbereich im künftigen Stadtpark nimmt allmählich Form an. Der Brunnen, der über eine Wippe aktiviert werden kann, funktioniert. Zwei Trampoline, die sogar mit dem Rollstuhl befahrbar sind, sind installiert. Für die Calisthenics-Anlage sei der Fallschutz bestellt, sodass Besucherinnen und Besucher – unabhängig von ihrer körperlichen Konstitution – sicher an dem Gerät trainieren könnten.