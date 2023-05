Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadtkapelle Schifferstadt löst sich auf. Das Verfahren nach dem Vereinsrecht scheint nur noch Formsache, auf Rettung hofft niemand mehr. Gegründet 1952, hatte die Stadtkapelle in ihren besten Tagen rund 600 Mitglieder. Gescheitert ist sie am Generationenwechsel – niemand will den Verein leiten.

Zuletzt waren es Katharina Walter, Birgit Sommer und Monika Hörning, die als gleichberechtigtes Trio seit 2016 den Verein geleitet haben. Und schon vorher haben sie viele Jahre in verschiedenen