Was gefällt den Kunden an der Schifferstadter Stadtbücherei gut? Was kann noch besser werden? Das will das Team der Einrichtung mithilfe einer Umfrage herausfinden. Die dauert laut einer Pressemitteilung rund zehn Minuten. Unterstützt wird die Studie von elf Akademikern von sieben Universitäten. Sie haben den Fragebogen entwickelt, der in den teilnehmenden Ländern Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Österreich, Spanien, Italien und Belgien für Bibliotheken eingesetzt wird. Nach Abschluss der Studie erstellen die Universitäten in jedem Land eine Analyse der verschiedenen Bibliotheken, basierend auf anonymisierten Ergebnissen. Laut Pressemitteilung haben die Teilnehmer die Chance, eine Reise zu gewinnen.

Im Netz

Die Umfrage gibt es bis 30. September unter https://de.sentobib.eu/3875. Weitere Infos zur Stadtbücherei unter www.stadtbuecherei-schifferstadt.de.