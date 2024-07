Während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz gelten in der Stadtbücherei Schifferstadt geänderte Öffnungszeiten. Wie die Stadtbücherei mitteilt, ist die Einrichtung ab 15. Juli montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 14 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem soll die Bücherei in den ersten drei Wochen innen gestrichen werden. Dafür müssen einzelne Abteilungen vorübergehend geschlossen werden.