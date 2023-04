Impulse für die Innenstadt setzen, ein Marketingkonzept entwickeln, mit Hinweisschildern aufmerksam machen – das und mehr soll in Schifferstadt in Angriff genommen werden. Doch über das Wie sind nicht alle einer Meinung.

„Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ ist der sperrige Name eines Förderprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Schifferstadt ist in dieses Programm aufgenommen worden. Entwickelt werden soll ein Marketingkonzept und ein neues Konzept für Beschilderungen in der Stadt. Bei Letzterem könnten beispielsweise Sehenswürdigkeiten besser beworben oder Fußgängerwege durchgehend ausgewiesen werden. Der Anteil des Landes bei der Finanzierung betrage 90 Prozent, hieß es in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. So würde zum Beispiel bei 70.000 Euro Kosten für ein Beschilderungskonzept der Eigenanteil der Stadt „nur“ 7000 Euro betragen.

Trotzdem, wandte Reiner Huber (CDU) ein – wegen der Haushaltslage müsse die Stadt schließlich sparen. Bedenken, die Dieter Weißenmayer (FWG) teilte. Man wolle doch die Stadt attraktiver machen, meinte dagegen Thomas Lorch (SPD), das diene ja auch der Wirtschaftsförderung. Einig war man sich, dass die Stadt sich um Sponsoren für diese Vorhaben bemühen solle, was Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) auch zusagte.

Letztlich beauftragte der Hauptausschuss die Verwaltung mit sieben Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen, die Vorbereitungen zu treffen und dann die Planungsleistungen für die Konzepte zu vergeben.